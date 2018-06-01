الأركان التركية: تحييد 34 إرهابيًا في عمليات أمنية الأسبوع الماضي

أعلن الجيش التركي تحييد 34 إرهابيًا بينهم قيادي خلال عمليات في ولايتي ديار بكر وماردين، وشمالي العراق، الأسبوع الماضي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، إن العمليات تمت في الفترة من 25 إلى 31 مايو/ آيار الجاري ضد تنظيم "بي كا كا/ ك ج ك" الإرهابي.

وأضاف البيان أن 5 جنود أتراك استشهدوا خلال العمليات، وأصيب جنديين آخرين.

من جانب آخر، أشار البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين السورية، منذ إطلاقها في 20 يناير/ كانون ثاني الماضي، وصل إلى 4 آلاف و486 إرهابيا.

ووصل عدد الشهداء من جنود الجيش التركي 54، والجرحى 233.