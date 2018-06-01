تركيا تنضم لقائمة الدول الأوروبية التي تحظر "أوبر"

انضمت تركيا إلى قائمة الدول الأوروبية التي حظرت نشاطات تطبيق النقل الشهير أوبر

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال حفل إفطار مع أعضاء اتحاد سائقي حافلات النقل الخاصة إنه صدرت تعليمات بمنع أنشطة "ما يسمى أوبر" حفاظاً على حقوق سائقي التاكسي.

وأضاف أردوغان " لقد ظهر شيء يسمى أوبر. لقد انتهى هذا الأمر ولم يعد هناك شيء يسمى أوبر.

وأشار أردوغان إلى أن رئيس الوزراء يلدريم كان قد أعلن هذا الأمر قبل ذلك وأن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بهذا الخصوص.

وتابع أردوغان: "لا يحق لأي أحد استحداث أنظمة جديدة على هواه، لدينا نظام لسيارات الأجرة وعلينا حماية حقوق السائقين."

كما طالب أردوغان القائمين على قطاع سيارات الأجرة بتحسين خدماتهم أكثر.