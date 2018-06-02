أردوغان: سأنهي الانتخابات الرئاسة من جولتها الأولى

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ثقته المطلقة في تأييد الناخبين له خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 يونيو/حزيران المقبل، مضيفًا "هناك اتفاق شعبي على شخصي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان في مقابلة أجرتها معه مباشرة عدة محطات تلفزيونية محلية، مساء الجمعة، وتطرق خلالها إلى العديد من القضايا على الساحتين المحلية والدولية.

وقال الرئيس التركي "استطلاعات الرأي(بخصوص الانتخابات المقبلة) لا توجد فيها أي مشاكل على الإطلاق، سننهي الانتخابات من الجولة الأولى، هذا واضح للغاية، فهناك اتفاق شعبي على شخصي".

وعن السبب في اتجاه البلاد إلى إجراء الانتخابات المقبلة مبكرًا عن موعدها الذي كان مقررًا العام القادم، قال الرئيس أردوغان "لأن المعارضة كان تهدد بإجراء انتخابات مبكرة، كما أن زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجة لي كان له مطلب بذلك".

وعما إذا كان الوضع الاقتصادي هو الذي عجّل بالانتخابات، أكد أردوغان أن اقتصاد بلاده لا يعاني من أية أزمات، مضيفًا "لكن الأسواق العالمية لا ترغب في عكس أي شيء إيجابي بخصوص اقتصادنا".

وشدد أردوغان على ضرورة أن تسفر الانتخابات النيابية المقبلة عن برلمان قوي، مضيفًا "فلو كان هناك برلمان قوي خلف الرئيس(بعد أن يتم تفعيل النظام الرئاسي) سنتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع".

كما أكد أن حزب العدالة والتنمية سيحقق أكثر من 300 مقعد في البرلمان، معتبرًا الأخبار التي تتحدث عن انخفاض نسبة الأصوات التي سيحصل عليها الحزب، "مجرد تكهنات"

وتطرق أردوغان كذلك إلى الإنجازات التي شهدتها تركيا في ظل حكم العدالة والتنمية على مدار 16 عامًا، في كافة المجالات والقطاعات، بدءًا من المواصلات للصحة، ومن التعليم للحياة الاجتماعية.

وأوضح أيضًا أن بلاده حققت طفرة كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية، وأنها باتت تنتج معدات ومركبات، وأسلحة خاصة بها بإمكانيات محلية.

وأوضح أن بلاده ستصنع في العام 2021 سيارة كهربائية ذكية القيادة.

وذكر في ذات السياق أن أي دولة متقدمة تقوم على 4 ركائز أساسية هي : الصحة، والتعليم، والعدالة والأمن.

ولفت أردوغان إلى أنه بعد موعد الانتخابات المقبلة سيتم الكشف عن آلية عمل البرلمان الجديد، مشيرًا إلى أن أعداد الوزارات في الحكومة القادمة ستشهد انخفاضًا كبيرًا.

وأفاد أردوغان أيضًا أن "اخوتنا الأكراد سيلقنون حزب الشعوب الديمقراطي(معارض) الدرس اللازم في الانتخابات المقبلة"، مشددًا على أنه كرئيس يمثل الشعب التركي بأكمله، بمن فيهم الأكراد.

وتابع في ذات الخصوص قائلا "ولقد دافعت عن الأكراد أكثر من الشعوب الديمقراطي الذي لم يقدم أي شيء لهم".