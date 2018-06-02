الأركان التركية تعلن تحييد 15 إرهابياً من بي كاكا جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد 15 إرهابيًا في غارات لسلاح الجو ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن مقاتلاتها شنّت غارات ضد "بي كا كا" في ريف ولايتي "سيعرت" و"تونج إيلي" جنوبي شرقي البلاد، ومنطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية التي جرت أمس واليوم، أسفرت عن تحييد 15 إرهابيًا من المنظمة الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وفي شمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.