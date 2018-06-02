رئيسا الأركان التركي والأمريكي يبحثان المشاكل الأمنية بسوريا

بحث رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، هاتفيا مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، المشاكل الأمنية في سوريا.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان اليوم السبت، أن أكار ودانفورد أجريا أمس الجمعة اتصالا هاتفيا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاكل الأمنية بسوريا، وبشأن اللقاءات المستمرة لقضايا مكافحة المنظمات الإرهابية.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الأركان الأمريكية، باتريك رايدر، في بيان: "واصل القائدان (رئيسيا أركان الجيش) المفاوضات حول سوريا، بما في ذلك الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

ووصف رايدر تركيا وأمريكا بالعضوين المحوريين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا أن العلاقات العسكرية بين البلدين قوية.

ويأتي هذا الاتصال قبيل يومين من اللقاء المتوقع بين وزيري خارجية تركيا وأمريكا لبحث إمكانية التوصل لاتفاق نهائي حول سحب تنظيم ب ي د الإرهابي من مدينة منبج شمالي سوريا.