يلدريم يهنئ ميدفيديف ويشيد بـالتقدم الهام في العلاقات التركية الروسية

هنأ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، بإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، اليوم، أن يلدريم أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي.

وهنأ يلدريم ميدفيديف بإعادة انتخابه لولاية جديدة، وكذلك بمناسبة العيد الوطني والمعروف باسم "يوم روسيا" الموافق يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

ورحب الجانبان بالتقدم الهام في العلاقات التركية الروسية خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، وأكدا على الإرادة المشتركة للبلدين للمضي قدماً.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين، أعاد تعيين ميدفيديف، رئيساً للوزراء بعد موافقة البرلمان.