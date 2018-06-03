أردوغان يستخدم الخريطة للتأشير على المحافظات التي يختتم فيها حملته الانتخابية

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خريطة كبيرة للمحافظات التركية الـ٨١ للإشارة إلى المحافظات التي زارها في إطار حملته الانتخابية.

ويقوم أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحملة انتخابية واسعة سيزور خلالها معظم المحافظات التركية الـ٨١.

وأظهرت صور متعددة أردوغان وهو يضع إشارة على المحافظات التي يزورها ضمن استراتيجيته للتواصل مع الشعب التركي في جميع المحافظات.

وتجري في تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويزور أردوغان يومياً محافظة أو اثنتين يومياً ويلقي خطابات جماهيرية بحضور جماهير غفيرة من أنصار الحزب الحاكم.

وأمس السبت شارك مئات الآلاف من أهالي مدينة قونيا وسط البلاد في المهرجان الجماهيري الضخم الذي شارك به أردوغان في المحافظة.

وتقول استطلاعات الرأي إن أردوغان ما زال يحظى بأوسع شريحة من التأييد الجماهيري في الشارع التركي، وسط توقعات بواسعة بقدرته على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.