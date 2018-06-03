الجيش التركي يحيّد ٣ إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارة جوية شمال العراق

تمكنت القوات التركية اليوم الأحد، من تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية على مواقعهم شمالي العراق.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فإنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو، أغارت على مواقع الإرهابيين في منطقة هاكورك.

وأوضح البيان أنّ القصف الجوي أسفر عن تحييد 3 إرهابيين مسلحين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.