تركيا.. بدء ملء خزان سد "إليسو" ضمن مشروع جنوب شرقي الأناضول "غاب"

بدأت تركيا رسمياً ملء خزان سد "اليسو" ضمن مشروع جنوب شرقي الأناضول "غاب" الممتد على نهري دجلة والفرات والذي يهدف إلى تحسين تمديد المياه إلى الكثير من المناطق السكنية والزراعية في تركيا وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود.

وسد إليسو هو سد صناعي ضخم تم افتتاحه في شباط 2018 والبدء بملء خزانه المائي قبل يومين.

وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.

ويشمل مشروع "غاب" إقامة عشرات السدود ومحطات توليد الكهرباء وأنظمة الري والأنفاق وهو امتداد لمشروع قديم تم البدء به منذ عام ١٩٧٠ وجرى تسريع العمل فيه بالسنوات الأخيرة، وذلك بتكلفة تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.

وبلغت تكلفة هذه المرحلة والمتعلقة ببناء وتطوير سد "إليسو" ٨.٥ مليارات ليرة في المقابل يتوقع أن توفر عملية توليد الكهرباء من السد وسيضيف إلى الاقتصاد التركي قرابة ١.٥ مليار ليرة سنوياً.

وسوف يولد السد الذي يبلغ ارتفاعه ١٣٥ متراً ٤.١٢ مليارات كيلو وات/ساعة من الطاقة الكهربائية.

وإلى جانب ذلك سوف يتمكن السد من توفير مياه الري إلى مليون و٢٠٠ ألف دونم من الأراضي الزراعية.