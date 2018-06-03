يلدريم: العدالة والتنمية سيواصل مسيرة النجاح بعد انتخابات 24 يونيو

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد، إنّ تركيا دخلت مرحلة تاريخية، وإنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل مسيرة نجاحاته عقب الظفر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه في في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزبه في ولاية قسطمونو شمال شرقي البلاد.

وأوضح يلدريم أنّ بلاده لن ترضخ للضغوط التي تُمارس ضدّها من الداخل والخارج، وستواصل العمل من أجل النهضة في كافة المجالات والقطاعات.

وأشار إلى أنّ حكومة بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا والمنطقة، وسترد على الإمبريالية التي تسعى للنيل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف يلدريم أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية قدّمت الكثير من الخدمات للشعب التركي خلال السنوات الـ 16 الأخيرة، وأنّ هذه الخدمات ستستمر خلال الفترة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء في هذا السياق قائلاً: "خدمة الشعب هي الأساس الذي يرتكز عليه حزبنا، ونؤمن بأننا سنكون أقوياء عندما يكون شعبنا قويا".