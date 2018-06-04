"عقاب".. مركبة إطلاق نار عن بعد محلية الصنع تنضم إلى أسلحة الجيش التركي

أتمت المركبة التركية ذات التحكم عن بعد "عقاب" (ukap) تجارب اختبارات إطلاق النار في وضعية الحركة، لتصبح جاهزة للاستخدام وتولي مهاماً في الجيش التركي.

و"عقاب" مركبة من تطوير شركة "كاتمرجيلر" للصناعات العسكرية التركية، مزودة بمنظومة "صارب" (منصة إطلاق نار عن بُعد) من صنع شركة "أسيلسان" للصناعات الإلكترونية العسكرية التركية.

وعقب إتمام التجارب على المركبة، تحت إشراف مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، صار بالإمكان استخدام المركبة لتولي مهمات قتالية في أرض المعركة.

وقد خضعت المركبة، لكافة الاختبارات الميدانية وفي جميع أنواع ظروف العمل الصعبة، بحيث تلبّي جميع المتطلبات ورفع قدرات الحركة وإطلاق النار.

كما جرى الأخذ بعين الاعتبار توصيات ومقترحات مؤسسات كبيرة مثل القوات البرية، والأمن، والدرك التركية في مرحلة صناعة المركبة.

ومن المرتقب أن يتم استخدام "عقاب" في عمليات أمنية داخل وخارج المدن، وستساهم برفع مستوى أمن الجنود وعناصر الشرطة والأمن.

ومن المرتقب أن تعرض شركة "كاتمرجيلر" سلاح "عقاب" في معرض "يوروساتوري" الدولي للصناعات الدفاعية والأمن الذي سيقام بين 11 و15 يونيو/ حزيران الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.