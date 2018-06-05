افتتاح مستشفى ميداني تركي يخدم مليون نسمة بتعز اليمنية

افتتح نائب وزير الصحة اليمني عبد الله دحان، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة التركية، الاثنين، المستشفى الميداني التركي بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

حضر حفل الافتتاح العديد من المسؤولين المحليين بالمحافظة، وعثمان أوغلو رئيس الوفد الصحي التركي، وعدد من العاملين في القطاع الصحي بتعز.

وتوجه مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز عبد الرحيم السامعي، باسم السلطة المحلية بالمحافظة بالشكر لتركيا ووزارة الصحة التركية، ووكالة التعاون والتنسيق الدولي (تيكا) "على دعمهم ووقوفهم الدائم والمستمر مع الشعب اليمني ومساعدته في محنته".

وأوضح أنه سيستفيد من المستشفى أكثر من مليون نسمة، في المديريات الجنوبية والغربية لتعز، فضلا عن المديريات الشمالية لمحافظة لحج (جنوب).

وقال "تكبُد الأخوة الفنيون في تركيا، وعددهم 10، عناء المجيء إلى تعز ومكوثهم لأكثر من 20 يوماً، وسط مخاطر أمنية عديدة، هو بكل تأكيد محل تقدير واعتزاز المواطنين في تعز خاصة، والشعب اليمني عامة".

وتابع "يحتوي المستشفى الميداني، على وحدة علاج الطوارئ وغرفة العمليات والتخدير ووحدة العناية المركزة والأشعة السينية بالإضافة إلى 50 سريرًا".

وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، بالدعم التركي لبلاده في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير التركي لدى اليمن "ليفنت ايلر"، بحسب موقع "الإصلاح نت" الناطق باسم الحزب.

وأكد اليدومي، خلال اللقاء، أن "هذا الدعم يعكس متانة العلاقة التاريخية التي تربط البلدين".

واستمع إلى شرح مفصل من السفير التركي حول جهود الإغاثة التركية في عدد من المحافظات.

فيما جدد السفير التركي دعم بلاده للحكومة الشرعية، بما يخفف معاناة الشعب اليمني، مؤكداً حرص بلاده على دعم العملية السياسية في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها.