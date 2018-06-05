تحييد 3 من إرهابيي "بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق

أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية استهدفت مواقعهم شمالي العراق.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فإنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو، أغارت أمس على مواقع الإرهابيين في منطقة الزاب.

وأوضح البيان أنّ القصف الجوي أسفر عن تحييد 3 إرهابيين مسلحين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفذها بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.