يلدريم: دولة الأكراد هي تركيا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "الأمريكان والأوروبيون توحدوا ويقولون: فلننشئ دولة للأكراد. دولة الأكراد هنا (تركيا) في أراضي الأناضول".

وأضاف في كلمة أمام تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ولاية "هكاري" جنوب شرقي تركيا، اليوم الثلاثاء، "ليست لدينا مشكلة مع الأكراد، فأنتم إخوة لنا، اعتزّوا بقوميتكم الكردية وأفصحوا عن ذلك بفخر".

وأشار أن "إخواننا الأكراد لديهم مشكلة مع بي كا كا الإرهابية، فهذه المنظمة بلاءٌ للأكراد والأتراك وكافة الأبرياء، ولقد قررنا سوياً القضاء على هذا البلاء".

وأكد يلدريم أنه "لن يكون هناك أي إرهابي خسيس في هذه الأراضي، سنستأصل شأفتهم جميعًا".

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، وتَمَل قَره مُلا أوغلو (عن حزب السعادة)، ودوغو برينجك (عن حزب الوطن)، وميرال أقشنر (عن حزب إيي).