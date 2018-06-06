بوزداغ: الجدول الزمني حول منبج "واضح" وسينفذ خلال 90 يوماً

اعتبر الناطق باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن الجدول الزمني حول خريطة الطريق المتعلقة بمدينة منبج السورية "واضح" وأنه سينفذ خلال 90 يوماً.

وقال بوزداغ في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: "هناك جدول زمني واضح حيال خارطة طريق منبج السورية، وهذا الجدول سينفذ خلال 90 يوما، والخطوات خلال هذه الفترة واضحة ومرسومة".

وأضاف: "سيتم تطهير شرقي الفرات أيضا من عناصر "بي كا كا/ ب ي د" ونفضل أن يكون هذا التطهير عبر تسوية سياسية. وإن لم تنته التهديدات الإرهابية في هذه المناطق فلتركيا حق الدفاع عن أمنها القومي".

وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب القادم من شمالي العراق، قال: "قواتنا نفذت سابقا عمليات عسكرية في جبل قنديل، وستستمر في تنفيذ عمليات برية وجوية عند الحاجة".