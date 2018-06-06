تواصل عمليات القوات التركية ضد التنظيمات الإرهابية في شمال العراق

تواصل القوات التركية عملياتها العسكرية بفعالية على عمق 20 كيلو متر داخل الأراضي العراقية بهدف مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

وقد استطاعت هذه القوات التي تشارك فيها مقاتلات حربية وطائرات من دون طيّار، إضافة إلى قوات برية؛ تحييد أكثر من 130 إرهابياً.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإنّ العملية العسكرية التي تستهدف مواقع الإرهابيين في شمال العراق، مستمرة رغم وعورة المنطقة.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

وفيما تدكّ المقاتلات الحربية مواقع الإرهابيين، تقوم طائرات بدون طيّار بوظيفة مراقبة تحركاتهم في المنظمة.

وفي حديث مع الأناضول، قال مراد أصلان عضو الكادر التدريسي في جامعة حسن قليونجو التركية، إنّ العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمال العراق، تهدف إلى فرض عزلة على العناصر الإرهابية في تلك المناطق، وبالتالي شل حركتهم وأنشطتهم.

واعتبر أصلان العمليات التركية في الشمال العراقي، بمثابة مناورات وقائية، تهدف إلى السيطرة على أهم الممرات التي تستخدمها العناصر الإرهابية في تحركاتهم وتنقلاتهم.

وتابع أصلان قائلاً: "بعد أن حققت القوات التركية نجاحات كبيرة ضد الإرهابيين في منطقة عفرين السورية، ازداد عزم الجنود الأتراك لتدمير مواقع الإرهابيين وملاحقتهم".

وكان الرئيس أردوغان قال أمس الثلاثاء، إن قوات بلاده ستدخل قضاء سنجار شمالي العراق إذا تطلب الأمر للقيام بما يلزم ضد إرهابيي منظمة بي كا كا؛ مشدداً على أن تركيا قصمت ظهر المنظمة الإرهابية من خلال عمليات ناجحة خلال العامين الماضيين، وبدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقعات الإرهاب الأخرى بعد عملية غصن الزيتون في عفرين.