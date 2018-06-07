الجيش التركي يطهر 400 كيلومتر من الإرهاب شمالي العراق ويصل جبل قنديل

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن العمليات العسكرية التي تخوضها تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق وصلت إلى منطقة جبل "قنديل" المعقل الأكبر والأهم للمنظمة في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال "ملتقى وسائل الإعلام المحلية"، الذي نُظم في ولاية "أنطاليا"، جنوب غربي البلاد، اليوم الخميس.

وأكد تشاوش أوغلو، في ملتقى إعلامي بولاية أنطاليا اليوم الخميس، عزم تركيا تطهير جبل "قنديل" من إرهابي منظمة "بي كا كا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 155 إرهابيًا وتطهير 400 كيلومتر من الإرهاب منذ انطلاق عملياتها ضد معسكرات منظمة "بي كا كا" شمالي العراق في 11 مارس/ آذار الماضي.

وأقام الجيش التركي الذي يقود عملياته في المنطقة، قائد الجيش الثاني، الفريق أول إسماعيل متين تمل، 11 نقطة عسكرية على الشريط الحدودي الذي تم تطهيره من الإرهاب والبالغ طوله 23 كيلومترًا، حيث يتم الوصول إليها بوسائل مختلفة.

* هروب قيادات "بي كا كا"

ومنذ بداية العمليات شمالي العراق، سيطرت القوات التركية على معسكرات "هاكورك" و"أرموش" التي تصفها "بي كا كا" بأنها "قواعد لوجستية خلف الجبهات"، فضلاً عن منطقة "برادوست" التي تشمل "أواشين" و"باسيان" و"كاني راش" و"برميزة" و"سيديكان".

وكشفت مصادر عسكرية أن إرهابيي "بي كا كا" انسحبوا إلى منطقة "قنديل"، وأن قياداتها البارزة غادرت المنطقة.

وفي إطار العمليات، نجح الجنود الأتراك في العثور على العديد من المغارات والملاجئ التي كان الإرهابيون يستخدمونها للاختباء ووضع الذخائر والمتفجرات والمواد الغذائية.