أردوغان: لا توجد قوة قادرة على الوقوف في وجه الجنود الأتراك

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على أداء الجنود الأتراك في العمليات الأمنية داخل وخارج البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مأدبة إفطار رمضانية مع أسر شهداء وجنود في قيادة كتيبة الكوماندوس الأولى بولاية قيصري (وسط).

وأشار أردوغان، إلى أن الخدمة العسكرية ليست من أجل الراتب أو أداء مسؤوليات واجبة.

وأضاف "أولًا يجب أن يكون في القلب إيمان من أجل أن يدخل إنسان في معركة على حساب روحه، وإلى جانب الإيمان هناك حاجة للشجاعة والتدريب والحكمة والانضباط".

وقال أردوغان، "لم تُرَ قوة قادرة على الوقوف في وجه الجنود الأتراك خلال العمليات الأمنية داخل البلاد وفي الخارج".

وتابع "أبطالنا أبلوا بلاءً حسناً في العمليات الأمنية داخل البلاد ووراء الحدود".