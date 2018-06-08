نسبة إشغال الخطوط الجوية التركية تصل إلى ٨٠.٧٪ للمرة الأولى في تاريخها

حققت الخطوط الجوية التركية أكبر نسبة إشغال لها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، منذ تأسيسها قبل 85 عامًا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم الجمعة، أن نسبة إشغال طائراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغت 80.7 بالمائة.

وأشار إلى أن الطلب على شراء تذاكر سفر بالخطوط الجوية التركية، زاد بنسبة 17 بالمائة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

ولفت إلى أن عدد الركاب ارتفع بنسبة 19 بالمائة في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني، ومايو/ آيار 2018، ووصل إلى 29.3 مليون مسافر.

وأوضح البيان، أن نسبة إشغال الطائرات في الرحلات الدولية بلغ 80 بالمائة، وفي الرحلات الداخلية 85 بالمائة.