أردوغان: أنقرة ستشهد بناء منطقة متخصصة بالفضاء والطيران وملعبا وفق المعايير الدولية

وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإنشاء منطقة صناعية متخصصة في الفضاء والطيران، وملعباً وفق المعايير الدولية، ومدينة معارض في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها في تجمع جماهيري لأنصار حزبه "العدالة والتنمية" (الحاكم)، في العاصمة أنقرة، اليوم السبت.

وقال أردوغان: "سنباشر قبل نهاية العام الجاري إنشاء المنطقة الصناعية المتخصصة في الفضاء والطيران، على مساحة قدرها 723 هكتارا (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)" بمنطقة قهرمان قازان في أنقرة".

وأوضح أن حكومة "العدالة والتنمية" تقوم بإنشاء ملعب في أنقرة وفق المعايير الدولية.

وبيّن أن الملعب يتسع لـ55 ألف شخص، وقادر على استضافة مباريات نهائية على مستوى العالم.

كما تعهد بإنشاء مدينة معارض في منطقة "أقيورت" بأنقرة.

وأوضح أنه سيجري البدء بمشروع بناء مدينة المعارض خلال الأيام المقبلة، وسيكتمل في غضون عام.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي أردوغان، ومحرم إنجه، عن حزب الشعب الجمهوري، وصلاح الدين دميرطاش، عن حزب الشعوب الديمقراطي، و"قَره مُلا أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك، عن حزب الوطن، وميرال أقشنر، عن حزب إيي.