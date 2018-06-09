الأركان التركية: تحييد ١٤ إرهابيا في عملية أمنية بشرناق جنوب تركيا

ارتفع إلى 14 عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية التي بدأتها قوات الأمن التركية، الجمعة، ضد عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في منطقة "بستلر درلر" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، السبت، إن العملية الأمنية المدعومة بغطاء جوي، حيدت اليوم 5 من عناصر المنظمة الإرهابية في منطقة "بستلر درلر"، ليصل عدد الإرهابين المحيديين منذ الجمعة إلى 14 إرهابيا.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شرطي من قوات المهام الخاصة التركية، وأصيب جندي بجروح في العملية.

والجمعة، تمكنت القوات التركية من تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا" كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة "بستلر درلر".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن.