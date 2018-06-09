الأمن التركي يضبط متفجرات وذخائر في ولاية هكاري جنوب البلاد

ضبطت قوات الأمن التركية 70 عبوة متفجرة يدوية الصنع، وكمية من الذخائر، في عملية أمنية ضد إرهابي تنظيم "بي كا كا"، في ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا.

وأفاد بيان أصدرته الولاية، السبت، بأن قوات الأمن أجرت عملية تمشيط في ريف قرية "كافاكلي"، وضبطت خلالها 70 عبوة متفجرة يدوية الصنع، مزودة بمؤقت، وكميات من الذخائر، بينها رصاص لبنادق قنص.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ضبطت أيضًا كمية من الأغذية، مشيرًا إلى فتح تحقيق على الفور.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن.