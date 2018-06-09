صحيفة تكشف: اليونان تأوى انقلابيين أتراك بمعسكر للجيش "خشية اغتيالهم أو اختطافهم"

كشفت صحيفة "تانيا" اليونانية، السبت، إن أثينا تأوي في معسكر للجيش العسكريين الـ8 الذين فروا إليها، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا صيف 2016.

وبينت الصحيفة أن تلك الخطوة من جانب السلطات اليونانية تأتي "خشية من تعرض هؤلاء الانقلابيين الثمانية للاختطاف أو القتل".

وذكرت أن تصريح نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، عقب اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، دفع أثينا إلى اتخاذ حالة تأهب.

وقال بوزداغ في تصريحه: "مهمتنا تقتضي المجيء بهؤلاء الانقلابيين إلى تركيا أينما وجدوا".

ونشرت الصحيفة خبرها تحت عنوان: "الثمانية يختبؤون في معسكر للجيش"، مشيرة إلى تخصيص فريق من الشرطة يتألف من 80 عنصرًا، بينهم قناصون، لحمايتهم.

ولفتت الصحيفة أن كل انقلابي خصصت له غرفة نوم، مع استخدام مطبخ وصالون مشترك، ولا يسمح إلا لمحاميهم بمقابلتهم، إلى جانب توفير خدمة الدعم النفسي، وإمكانية إرسالهم أموالا لأسرهم في تركيا.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قرر القضاء اليوناني منح اللجوء لثمانية جنود انقلابيين أتراك، فروا على متن مروحية عسكرية، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.

ورفض القضاء اليوناني مطالبات تركية متكررة بتسليمهم.