وزير الدفاع التركي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية قنديل واتفاق منبج

كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي تفاصيل جديدة حول العمليات المتواصلة للجيش التركي في شمالي العراق واتفاق منبج الأخير بين أنقرة وواشنطن.

وأعلن الوزير التركي في تصريحات صحافية، السبت، تحييد أكثر من 500 إرهابي خلال العمليات العسكرية الجارية في شمال العراق منذ مطلع العام الحالي.

وشدد الوزير على أن قوات بلاده تقوم بما يلزم من أجل التطهير التام في العملية ضد الإرهاب شمالي العراق، وإنها ستواصل المهمة حتى النهاية.

وخلال الأيام الماضية هدد كبار المسؤولين الأتراك بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد مسلحي تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل شمالي العراق مع تقدم القوات التركية لعمق ٣٠ كيلومتر داخل الأراضي العراقية بحسب رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وفيما يتعلق باتفاق منبج، قال الوزير إن قوات بلاده والقوات الأمريكية ستقوم معًا بدوريات في مدينة منبج، لافتاً إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالمدينة ستُطبق خلال أقرب وقت.