أسيلسان تطور سلاحاً ليزرياً فعالاً في القضاء على الأهداف الدقيقة والمتحركة

أجرت شركة أسيلسان التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية تجربة ناجحة لمنظومة دفاع ليزرية جديدة، بحسب مستشارية الصناعات الدفاعية.

وبحسب فيديو نشرته المستشارية لوقائع التجربة، السبت، فقد أظهر السلاح الجديد فعالية عالية ودقة شديدة في إصابة الأهداف، إضافة إلى السرعة الكبيرة في القضاء عليها.

وطورت شركة أسيلسان السلاح الليزري الجديد لتحييد الأخطار الناجمة عن الأجسام الطائرة الصغيرة والمتناهية الصغر غير المأهولة، والمركبات البحرية غير المأهولة، والأحياء السكنية المستخدمة من قبل عناصر إرهابية للتمويه، والعبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرقات من مسافة 200 متر فصاعداً.

ويصل مدى السلاح الليزري الجديد حتى 500 متر، وقادر على إصابة الأهداف المتحركة والثابتة معاً.

وأشاد مستشار الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، في تغريدة له على موقع تويتر، بالتجربة الناجحة للسلاح الليزري الدفاعي الذي طورته أسيلسان، مقدماً التهاني للشركة بهذا النجاح.

وقال دمير في تغريدته: "من اليوم يتم إعداد تقنيات المستقبل. في سباق التكنولوجيا نسعى أن نكون متبوعين لا مجرد متابعين فقط".