انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التركية بالولايات المتحدة

انطلقت، السبت، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية بالبعثات الدبلوماسية في عموم الولايات المتحدة.

وتوافد الأتراك المقيمون في العاصمة واشنطن إلى السفارة التركية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وقال السفير التركي لدى الولايات المتحدة، سردار قليج، إنه يتوقع مشاركة كثيفة من المواطنين الأتراك في الانتخابات.

وأضاف قليج، أن "عملية الاقتراع بدأت اليوم (السبت) وتستمر حتى 17 يونيو/حزيران الجاري".

وأشار إلى أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في عموم البعثات الدبلوماسية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات شهدتها البلاد كانت 30 بالمئة، وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع في الانتخابات المقبلة.

ويبلغ عدد الأتراك الذين يحق لهم التصويت في الولايات المتحدة قرابة 106 آلاف ناخب؛ بينهم 10 آلاف في واشنطن و40 ألفا في نيويورك، و10 آلاف شيكاغو، فيما يتوزع بقية الناخبين على ولايات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مواعيد انتخابات الأتراك المغتربين تختلف من دولة إلى أخرى.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (عن حزب العدالة والتنمية)، و"محرم إنجة" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تَمَل قَره مُلا أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب إيي).