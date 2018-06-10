رئيس الشؤون الدينية التركي يهنّئ العالم الإسلامي بحلول ليلة القدر

هنّأ رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، اليوم الأحد، الشعب التركي والعالم الإسلامي بحلول ليلة القدر المباركة.

وأوضح أرباش في بيان نشره بهذه المناسبة، أنّ تكون العبادات والصلوات التي سيؤدّيها المسلمون في هذه الليلة، وسيلة لتحقيق الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي، ولتحقيق السلام للإنسانية.

وأضاف أرباش أنّ ليلة القدر تتميز عن غيرها من ليالي شهر رمضان المبارك، بأن نزول القرآن الكريم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بدأ فيها.

ودعا أرباش جميع المسلمين إلى قراءة القران الكريم والتمعن في معانيه وتعاليمه، مبيناً أنّ رحمة الله ستنزل إلى الأماكن التي تسودها أجواء القرآن.

وأشار أرباش إلى عظمة كلام الله قائلاً: "هذا القرآن أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، وعلّمها الحقيقة وأسباب الوجود والعدالة والرحمة والقيم الإنسانية النبيلة".

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: "إن تنظيم حياتنا على أساس تعاليم القرآن، سيجلب السلام لمنازلنا ولقلوبنا، وسيطرح البركة في حياتنا".