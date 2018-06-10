مقاتلات تركية تدمّر 14 هدفا لـبي كا كا شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، تدمير مقاتلاته 14 هدفا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بجبل قنديل شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن طائرات حربية تركية شنّت غارات مكثفة على جبل قنديل.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن تدمير 14 هدفا للمنظمة الإرهابية، بينها مخابئ ومستودعات للأسلحة.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.