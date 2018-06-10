وقفة احتجاجية في بروكسل ضد سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، وقفة احتجاجية ضد سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي ودعمًا للاجئين.

وتجمع أكثر من ألف ناشط وطالب لجوء بمشاركة ممثلين عن العديد من النقابات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية؛ أمام محطة السكك الحديدية الشمالية "غار دو نورد"؛ دعمًا لطالبي اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي.

ورفع المشاركون شعارات لدعم اللاجئين ومناهضة لسياسات الهجرة التي تتبعها بلدان الاتحاد.

وطالب المشاركون من المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي منح طالبي اللجوء تصاريح إقامة وعمل وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين؛ بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا وإفريقيا.

وتتبع العديد من الدول الأوروبية سياسات ترفض بموجبها استقبال اللاجئين أو منحهم إقامات على أراضيها بذريعة أن ذلك يقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها.

يشار إلى أن أكثر من 4 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في مياه البحر المتوسط في العام الماضي، حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.