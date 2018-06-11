أردوغان: بدأنا العمليات العسكرية ضد بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي بدأ العمليات العسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قندبل شمالي العراق.

وقال أردوغان في خطاب جماهيري بولاية نيدا التركية، الاثنين: "لقد بدئنا العمليات العسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل، سوف نزيل تهديد الإرهاب من أجندة تركيا".

كما كشف أردوغان عن أن 20 طائرة حربية تركية نفذت عملية جوية واسعة ضد مواقع التنظيم الإرهابي في جبال قنديل، لافتاً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 14 موقعاً مهماً من بينها مخازن أسلحة تابعة للتنظيم.

وقال أردوغان: "سنطهر جبل قنديل ( شمالي العراق) من قطعان القتلة، كما طهّرنا عفرين وجرابلس والباب وأعزاز.. هدفنا تجفيف أكبر مستنقع للإرهاب في جبال قنديل التي تعد تهديداً ضد تركيا وشعبها".

وخلال الأيام الماضية كثف الجيش التركي عملياته الجوية ضد مواقع الإرهابيين في شمالي العراق، واعلنت رئاسة الجيش التركي قتل عشرات المسلحين، وذلك بالتزامن مع تواصل العمليات البرية حيث وصل الجيش التركي إلى عمق 30 كيلومتر داخل العراق بحسب ما اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

والأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده متى تشاء السيطرة على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل .

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن جبال قنديل هدف قريب بالنسبة لبلاده، وأن السيطرة عليها "مسألة وقت".

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.