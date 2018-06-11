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أردوغان: سينتهي إعداد نموذج السيارة محلية الصنع في 2019

ديلي صباح ووكالات
إٍسطنبول
أردوغان: سينتهي إعداد نموذج السيارة محلية الصنع في 2019

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النموذج الأولي من السيارة محلية الصنع سيكون جاهزًا عام 2019.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الاثنين، عقب حفل إفطار رمضاني في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

وقال أردوغان بخصوص السيارة المحلية: "سيكون النموذج الأولي جاهزًا عام 2019، وسيبدأ الإنتاج المتسلسل اعتبارًا من عام 2021".

وأشار إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية حوّلت قدرات تركيا إلى إنتاج وتصدير وتوظيف.

وأضاف: "كما أننا عززنا الوحدة الوطنية والتضامن والتعاضد في البلاد من خلال تحقيق ديمقراطية حقيقية".

وفي 31 مايو/ أيّار الماضي، وقعا شركات "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كراجا القابضة"، و"توركسيل"، و"زورلو القابضة"، المحلية شراكة مع اتحاد الغرف والبورصات التركية أفضت إلى تأسيس "الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية".

وحول مشروع قناة إسطنبول، أكد الرئيس التركي أنهم يعتزمون تنفيذ المشروع "شاءت المعارضة أم أبت".

ومشروع القناة الذي سيعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة من خلال المشروع، إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.

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