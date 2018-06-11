الهلال الأحمر التركي.. 150 عاماً من العطاء

تحتفل منظمة الهلال الأحمر التركي بذكرى تأسيسها الـ150، فهي تواصل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين منذ قرن ونصف.

وتأسست منظمة الهلال الأحمر التركي، في العهد العثماني وتحديداً يوم 11 حزيران/ يونيو 1868، على يد مجموعة من المثقفين والمتنورين في الدولة العثمانية.

وكان تأسيسها بداية لتقديم الخدمات الطبية، لا سيما تضميد جراح جنود جيوش الإمبراطورية العثمانية أثناء الحروب وتقديم المساعدة لهم.

وشهدت المنظمة تغييرات في اسمها عدة مرات على مر تاريخها الممتد إلى قرن ونصف، وأسست مدارس التمريض للإناث، ودورات تدريبية لتقديم الخدمات الطبية، والعديد من المبادرات الإنسانية.

وتعد منظمة الهلال الأحمر التركي، أكبر منظمة إنسانية في تركيا، وهي من أنشط المنظمات مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.

وقد توسعت عمليات الهلال الأحمر التركي، في الآونة الأخيرة لتشمل مناطق واسعة من العالم بينها الفيلبين، وميانمار، والصومال، وبلدان الشرق الأوسط، ولها دور أساسي في إغاثة وإيواء اللاجئين السوريين.