تركيا.. 30 ألفا يحيون "ليلة القدر" في جامع "السليمية" التاريخي

توافد حوالي 30 ألفا لإحياء ليلة القدر في جامع "السليمية" التاريخي بولاية "أدرنة" شمال غربي تركيا، والمدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال مراسل الأناضول إن آلاف المسلمين من الأتراك ومواطني دول البلقان وتراقيا الغربية، توافدوا على جامع "السليمية" للمشاركة في إحياء ليلة القدر التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم وهي خير من ألف شهر.

ويعدّ "السليمية" تحفة معمارية للمهندس العثماني سنان باشا؛ حيث أشرف على أعمال بنائه بين عامي 1569 و1575، وكان، آنذاك، بلغ من العمر ثمانين عامًا؛ ليضع في هذا الجامع خبرة السنين الماضية في فن العمارة وهندسة البناء.

كما شهدت الجوامع الأخرى في أدرنة ازدحامًا كبيرًا بمناسبة هذه الليلة المباركة، التي يتم إحياؤها بتلاوة القرآن الكريم وأداء العبادات ولقاء الأناشيد والدروس الدينية بعد صلاة العشاء.