تركيا تبدأ بتشغيل خط غاز تاناب وأردوغان يصفه بـطريق الحرير للطاقة

افتتحت تركيا، اليوم الثلاثاء، خط أنابيب نقل الغاز عبر الأناضول (تاناب) الذي سينقل غاز أذربيجان المستخرج من حقول بحر قزوين إلى تركيا وأوروبا.

وشارك في مراسم الحفل، الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة إسكي شهير وسط البلاد، رؤساء تركيا وأذربيجان وجورجيا وصربيا وأوكرانيا وجمهورية شمال قبرص، إلى جانب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال حفل الافتتاح: "تاناب سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الآذري إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا".

وأضاف: "اليوم نفتتح خط أنبوب نقل الغاز الآذري إلى أوروبا عبر تركيا تاناب الذي نصفه بطريق الحرير للطاقة".

وحول عوائد خط نقل الغاز الجديد على تركيا، أوضح أردوغان أنه "بفضل خط تاناب لم تعد تركيا بلد عبور للطاقة فحسب، بل باتت تلعب دوراً في تحديد أسعارها من المنتج إلى المستهلك النهائي".

وشدد على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا خلال الـ16 عامًا الأخيرة له دور مهم جدًا في تفعيل "تاناب" خلال فترة قصيرة.