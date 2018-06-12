رئيس أركان الجيش التركي: سننهي المنظمات الإرهابية التي تهددنا

توعد رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار بوضع نهاية للمنظمات الإرهابية التي تهدد تركيا.

وتابع أكار، الثلاثاء، من "مركز العمليات الموحدة" سير الغارات الجوية على معاقل تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وقال أكار: "مصرون بكل عزم على وضع نهاية لجميع المنظمات الإرهابية التي تهددنا"، مضيفاً: "سنواصل فعالياتنا ضد كل أنواع التهديدات والمخاطر الموجهة نحو بلدنا دون تراجع".

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي بدأ العمليات العسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل شمالي العراق.

وقال أردوغان في خطاب جماهيري بولاية نيغده التركية، الاثنين: "لقد بدأنا العمليات العسكرية ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في جبال قنديل، وسوف نزيل تهديد الإرهاب من أجندة تركيا".

وخلال الأيام الماضية كثف الجيش التركي عملياته الجوية ضد مواقع الإرهابيين في شمالي العراق، وأعلنت رئاسة الجيش التركي قتل عشرات المسلحين، وذلك بالتزامن مع تواصل العمليات البرية حيث وصل الجيش التركي إلى عمق 30 كيلومترا داخل العراق بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

والأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده متى تشاء السيطرة على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل .

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن جبال قنديل هدف قريب بالنسبة إلى بلاده، وأن السيطرة عليها "مسألة وقت".

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.