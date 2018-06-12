مقاتلات تركية تحيد 18 إرهابيا من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، تحييد 18 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا"، شمالي العراق، خلال الفترة ما بين 1 و8 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، موضحة أن تحييد هذا العدد من الإرهابيين تم عبر غارات جوية على أهداف للتنظيم.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عملياتها بحزم على المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية في شمال العراق، حسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردي، بزعامة مسعود بارزاني.