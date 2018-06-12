يلدريم: الاتحاد الأوروبي لا ينفذ بنود اتفاقية الهجرة بالشكل المطلوب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ الاتحاد الأوروبي لا ينفذ بنود اتفاقية الهجرة المبرمة بين أنقرة وبروكسل، بالشكل المطلوب.

جاءت تصريحات يلدريم في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف، اليوم الثلاثاء، عقب لقائهما الثنائي في إحدى فنادق ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضح يلدريم أنّ تركيا ما زالت تدفع ثمناً باهظاً وتقدّم التضحيات نتيجة عدم التزام الجانب الأوروبي ببنود الاتفاق المبرم بالشكل المطلوب.

وطالب يلدريم أصدقاء تركيا في الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى التضحيات التي تقدمها أنقرة في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت تركيا بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بشأن إلغاء التأشيرة.

وفيما يخص مسألة إغلاق بعض المساجد في النمسا، قال يلدريم، إنّ قرار رئيس الوزراء النمساوي وحكومته بإغلاق المساجد وترحيل رجال الدين يشكّل تهديداً كبيراً على مستقبل أوروبا والسلام الإقليمي وملتقى حوار الحضارات والأديان.

وتابع يلدريم بهذا الخصوص قائلاً: "ننتظر من الحكومة النمساوية التراجع عن هذا الخطأ في أقرب وقت".

وتطرق رئيس الوزراء التركي إلى مسألة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي قائلاً: "هدف تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما زال قائماً، لكن أنقرة لا يمكنها تحقيق ذلك بمفردها".

وعن العلاقات الثنائية التي تربط بين تركيا وبلغاريا، أوضح يلدريم أنّها علاقات تستند إلى جذور تاريخية وعميقة، على اعتبار روابط الجوار الموجودة بين الجانبين.

وأكّد رئيس الوزراء التركي أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقاتها مع بلغاريا في كافة المجالات والقطاعات، وذلك على أساس الفائدة والربح المتبادل.

وأشار إلى ازدهار التعاون بين الطرفين في مجال السياحة، مبيناً أنّ مليون و800 ألف سائح بلغاري زاروا تركيا خلال العام المنصرم 2017.