إسرائيل توقف تركية بعد إحيائها ليلة القدر في المسجد الأقصى

أوقفت السلطات الإسرائيلية سيدة تركية عقب إحيائها ليلة القدر في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر تركية أن السلطات الإسرائيلية في مطار بنغوريون في مدينة تل أبيب أوقفت السيدة التركية "إيبرو أوزكان" قبيل ركوبها الطائرة في طريق العودة إلى تركيا.

ولفتت المصادر إلى أن عائلة السيدة لم تتمكن من التواصل معها منذ توقيفها قبيل أكثر من 24 ساعة، فيما تدخلت السفارة التركية في تل أبيب من أجل متابعة القضية.

وقالت مصادر غير رسمية إن الاحتلال الإسرائيلي ينوي عرض السيدة على إحدى المحاكم دون معرفة التهم الموجهة إليها.

وتحاول السلطات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة التضييق على المواطنين الأتراك الذين كثفوا زياراتهم إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى.