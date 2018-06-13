يلدريم: عازمون على التصدي للإرهاب بالداخل والخارج

شدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، على أن بلاده حريصة كل الحرص على التصدي للإرهاب بالداخل والخارج، مضيفًا "لا يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يسود ويحكم على هذه الأرض".

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم خلال مشاركته في إحدى الفعاليات الرمضانية بولاية صامسون، شمالي البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا "تركيا ستسقط الإرهاب من أجندتها، ولقد نجحنا في ذلك كثيرًا والحمد لله، والآن جاء الدور على ملاحقة بؤر الإرهاب في الخارج".

وتابع قائلًا "فكما قمنا بتحييد الإرهابيين في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)، قررنا الآن دك أوكارهم في جبال قنديل (شمالي العراق) وعازمون على مواصلة جهودنا بثبات لمواجهة بؤر الشر التي تستهدف أخوتنا، ووحدتنا وتضامننا".

ولفت يلدريم إلى وجود ضغوط كبيرة تمارس على تركيا من الخارج، مضيفًا في ذات السياق "القوى الاستعمارية تريد تأسيس دولة إرهابية في جنوب بلادنا، فعقولهم تخيل إليهم ممارسة ضغوط علينا من خلال هذه الدولة الإرهابية".

كما شدد على أهمية وحدة صف الشعب التركي في التصدي للتنظيمات الإرهابية، والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد.

وأعرب يلدريم عن أمله في أن تسفر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في 24 يونيو/حزيران الجاري، عن حكومة قوية تكون لديها القدرة على استكمال الإنجازات التي تحققت للبلاد خلال 16 عامًا مضت.