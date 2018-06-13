83 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" التركي

انتهت مساء اليوم الأربعاء، عمليات خروج اللاجئين السوريين إلى بلادهم من معبر "جيلوة غوزو" الحدودي جنوبي تركيا، لقضاء عيد الفطر.

وسجل المعبر منذ لحظة بدء عمليات العبور نحو سوريا في 21 مايو/ أيار الماضي، وحتى لحظة انتهائها، خروج قرابة 83 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم لقضاء العيد هناك.

وأفاد مراسل الأناضول، أن السوريين القاطنين في العديد من الولايات التركية توافدوا إلى قضاء "ريحانلي"، بولاية هطاي، جنوبي البلاد، للانتقال من هناك إلى بلادهم عبر "جيلوة غوزو"، المقابل لمعبر "باب الهوى" في الجانب السوري.

وتتم عملية خروج اللاجئين السوريين عبر الحدود التركية، بعد الحصول على رخصة خروج عبر نظام المعلومات والمراجعة الخاص بالسوريين "www.suriyeizin.com".

ومن المزمع أن تبدأ عمليات عودة السوريين الراغبين إلى تركيا في 18 يونيو/ حزيران الجاري.