أردوغان: تركيا تقترب من إنتاج أول محرك مصنوع محلياً

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أن بلاده تقترب من صنع أول محرك محلي.

ويأتي إعلان أردوغان في وقت كشف فيه الرئيس التركي عن تفاصيل ومواعيد تفعيل مشروع السيارة الوطنية، التي من المقرر أن يبدأ العمل على تصنيعها بشكل متسلسل بدء من عام 2021، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 58 مليار دولار إلى الناتج المحلي التركي.

وكشف أردوغان أيضاً، في مقابلة بثت على الهواء مباشرة مع إحدى المحطات المحلية، عن أن بلاده قد تدخل في شراكة مع روسيا لصناعة منظومة الدفاع الصاروخي إس 500.

وانتقد الرئيس التركي المعارضة لـ"جهلها" بشؤون الاقتصاد، مشدداً على أن الاقتصاد لا يقتصر على "المال الذي في الجيوب".