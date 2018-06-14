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أكار وقائد بالناتو يبحثان خارطة طريق "منبج"

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
أكار وقائد بالناتو يبحثان خارطة طريق منبج

بحث رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، مع القائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا كورتيس سكاباروتي، الاتفاق التركي الأمريكي بشأن خارطة الطريق بخصوص منطقة منبج السورية.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان نشرته اليوم الخميس، إن اتصالًا هاتفيًا جرى أمس بين أكار وسكاباروتي، حول خارطة طريق "منبج".

وأوضح البيان أن أكار بحث مع سكاباروتي الوضع الأمني في شمال سوريا، والمبادئ الأمنية المدرجة في خارطة الطريق.

ومؤخرًا توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة الطريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

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