توقيف 8 مشتبه بهم في عملية ضد "داعش" بإسطنبول

أوقف الأمن التركي، اليوم الخميس، 8 أشخاص خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة إسطنبول، بعد رصد استعدادهم لتنفيذ عمليات.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق مكافحة الإرهاب التركية أطلقت عملية للقبض على 11 مشتبهًا بهم يعملون لصالح "داعش"، في إسطنبول.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الأشخاص تلقوا سابقًا في مناطق التنظيم تدريبات على تنفيذ هجمات انتحارية، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات بتركيا.

ووفقًا للمصادر، فإن العملية طالت بشكل متزامن 14 نقطة في 9 أحياء، وأسفرت عن ضبط وثائق للتنظيم وأدوات رقمية لم تكشف عن فحواها.

ولم تفصح المصادر عن هويات أو جنسيات الموقوفين.

وتواصل الفرق التركية تحقيقاتها مع الموقوفين، وكذلك عملياتها للقبض على الـ3 المتبقيين.