رسالة أردوغان للشعب التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الموافق يوم غدٍ الجمعة.

وأوضح أردوغان في رسالة بعثها بهذه المناسبة، أنّ حكومات بلاده سعت على مدار السنوات الماضية لرفع مستوى رخاء كافة الشرائح الاجتماعية، وحل جميع مشاكلهم، من خلال سن القوانين وإجراء العديد من التعديلات الدستورية.

وأكّد أردوغان أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في إنعاش مستقبل البلاد، في كافة المجالات والقطاعات.

وتطرق أردوغان في رسالته إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 حزيران/ يونيو القادم.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "قبيل هذا الاستحقاق الانتخابي سنعيش أجواء عيد الفطر السعيد، وأتمنى أن تكون هذه الانتخابات فاتحة خير على بلادنا، وسيكون هذا الاستحقاق الانتخابي وسيلة لتخليص تركيا من النظام القديم الذي كان عاجزاً عن حل المشاكل".

وأوضح أردوغان أنّ النظام الرئاسي الجديد الذي سيُطبّق مع الانتخابات المقبلة، يعدّ بمثابة الضامن للأمن والاستقرار والرخاء والديمقراطية في البلاد.

وتابع أردوغان قائلاً: "تركيا وصلت إلى هذه المرحلة المتطورة من خلال القفزات الديمقراطية والاقتصادية التي قمنا بها خلال 16 عاما الأخيرة، وخلال هذه الفترة أنجزنا أكثر مما أُنجز منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى مطلع الألفية الثالثة".

وأضاف أردوغان أنّ تركيا ماضية قُدما لأن تكون قوة إقليمية وعالمية، رغم الهجمات الإرهابية التي تشنها منظمات مثل داعش وبي كا كا وغولن.