لأول مرة.. وكالة التعاون والتنسيق التركية تقيم إفطاراً رمضانياً في طوكيو

نظمت وكالة التعاون والتنسيق التركية، إفطاراً رمضانياً في العاصمة اليابانية "طوكيو" هو الأول من نوعه في بلاد الشمس، وقد شارك فيه أكثر من 500 شخص، بينهم شخصيات دبلوماسية.

ومن بين المشاركين في البرنامج، السفير التركي لدى طوكيو "حسن مراد مرجان"، ورئيس جمعية مسلمي اليابان "أمين تاكوماتسو"، ورئيس مكتب الوكالة في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية "رحمان نوردون".

كما شهد الإفطار الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، مشاركة واسعة من المواطنين اليابانيين غير المسلمين، حيث توافدت الجموع إلى مسجد طوكيو التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال إمام المسجد "محمد راشد ألاس"، إن هناك إقبال كبير على مثل هذه البرامج في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره لوكالة تيكا.

بدوره قال نوردون إن هذا هو أول برنامج إفطار للوكالة في العاصمة اليابانية، مرحبًا بالمشاركة الواسعة من المسلمين وغير المسلمين.

وأشار نوردون إلى أن وكالة التعاون والتنسيق التابعة لرئاسة الوزراء التركية، تخطط لإقامة برنامج إفطار مماثل في اليابان العام القادم.