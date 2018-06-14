يلدريم يهنّئ مواطني بلاده والعالم الإسلامي بعيد الفطر

هنّأ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، مواطني بلاده والعالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الموافق يوم غدٍ الجمعة.

ونقل بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، تهنئة يلدريم، بهذه المناسبة.

وتمنى يلدريم، أن يكون العيد وسيلة لإحلال السلام والسعادة والاستقرار للعالم الإسلامي وللإنسانية جمعاء.

وقال: "ندعو الله، أن يحمل العيد الأمن والاستقرار للعالم الإسلامي وللإنسانية برمتها، وأن يزيل كل أنواع الخصومة ويبث المحبة بين الأفراد".

وأضاف "شعبنا الذي يأخذ التسامح والعدالة أساسا له، ويرى التنوع مصدر غنى، نجا من جميع المشاكل التي واجهها عبر روح التضامن والتعاضد".

وتابع قائلا: "شعبنا العزيز احتضن خلال رمضان المبارك القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان، وسط مشاعر من الأخوة والمودة والرحمة".

واستطرد: "ستواصل تركيا بكل ما أوتيت من قوة وعزم، دور الحامي للمظلومين والمتضررين، وستظل ضمير الإنسانية".

وأكد على عزم بلاده مواصلة محاربة الإرهاب حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين تماما وتحقيق الأمن والاستقرار.