القوات التركية تضبط أكبر مستودع أسلحة لتنظيم "بي كا كا" في هكاري

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن قوات الأمن ضبطت مستودعا يضم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تابعا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في جنوب شرقي البلاد.

وأجرى صويلو، اليوم الجمعة، زيارة إلى قاعدة "كالانة" بمنطقة "يوكساك أوفة" بولاية "هكّاري"، والتقى مع قوات الأمن وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر.

وفي تصريح له، قال إن قوات الأمن ضبطت مستودعا تابعا للمنظمة الإرهابية في جبل "إيكي ياخا"، في "يوكساك أوفة".

وأشار إلى أن المستودع المضبوط يعد الأكبر من حيث كمية الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها حتى الآن.

وكشف أن المستودع يضم 116 كلاشنكوف، و5 بنادق، ودوشكا، و3 قذائف موجهة مضادة للدبابات، و13 رشاش، و5 صواريخ آر بي جي، و7 قناصات، ونحو 450 قنبلة يدوية، وبنادق صيد.