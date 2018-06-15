نانسي عجرم تصل إسطنبول لإحياء حفل غنائي كبير

وصلت المغنية اللبنانية نانسي عجرم إلى تركيا، لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة إسطنبول.

ووصلت عجرم برفقة أسرتها إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، اليوم الجمعة، قادمة من بيروت.

وقامت الفنانة اللبنانية بالتسوق في المطار، والتقطت الصور مع عشاقها، ومن ثم غادرت بسيارة خاصة.

ومن المنتظر أن تتجول عجرم مع زوجها وابنتها في إسطنبول اليوم، على أن تحيي حفلتها غدا في أحد فنادق المدينة.

وتستضيف إسطنبول في فندق "بولمان" الحفل، في ثاني أيام العيد، السبت، بتنظيم من شركة "إيفن تري" اللبنانية، بالتعاون مع شركة "أولمبيا" السياحية التركية.

ومن المتوقع أن تطرب عجرم نحو ألف من الحاضرين من العرب والأتراك وغيرهم، حيث تعود المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم للغناء مجددا في مدينة إسطنبول التركية، بعد غياب 6 سنوات.