أردوغان: الشعب التركي سوف يعطي الجواب المناسب للغرب الذي ينتظر سقوطي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الغرب ينتظر سقوطه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقررة الأحد المقبل، لكنه أشار إلى أن الشعب التركي سوف يعطي الجواب المناسب للغرب في هذه الانتخابات.

جاء ذلك في كلمته بمهرجان حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة إسطنبول اليوم الاحد والذي شارك فيه أكثر من مليون مواطن بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكد أردوغان أهمية الانتخابات المقبلة في تحديد مستقبل تركيا واستمرار مشاريع البناء والتطوير التي بدأها الحزب.

ولفت أردوغان إلى المشاكل الضخمة التي كانت تعانيها تركيا قبيل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم ومنها مشاكل نقص مياه الشرب والتلوث المناخي وتكدس القمامة في إسطنبول، والانتقالة الكبرى التي أحدثها الحزب بحل جميع هذه المشاكل.

وقال أردوغان: "حولنا تركيا من بلد عاجز عن دفع رواتب موظفيه إلى بلد لا يسمح لمواطنيه بالرضوخ للتضخم".

وكشف أردوغان عن سلسلة طويلة من المشاريع الضخمة التي سيعمل على إتمامها حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة ومنها مشاريع الطرق والمواصلات والسكك الحديد إلى جانب المطارات وتطوير التعليم والصحة.

وأكد أنه سيتم هدم مطار أتاتورك في إسطنبول عقب افتتاح مطار إسطنبول الجديد وبناء حديقة وطنية ضخمة على غرار الحدائق المركزية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.