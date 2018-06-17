الأتراك بمصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

أدلى الناخبون الأتراك المقيمون بمصر، صباح اليوم الأحد، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة.

واستقبل مركزا الاقتراع في قنصليتي تركيا بالعاصمة القاهرة ومحافظة الإسكندرية (شمال)، الناخبين في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (7 ت.غ) على أن تستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (19 ت.غ)، لمدة يوم واحد، بحسب القائم بالأعمال التركي بمصر مصطفى كمال أريغور.

وعقب إدلائه بصوته بمقر القنصلية التركية بالقاهرة، قال أريغور: "أتمنى أن تكون الانتخابات خيرًا على دولتنا".

ويدلي 1194 ناخبًا تركيًا بمركز اقتراع القاهرة، فيما يدلي 292 ناخبًا بالإسكندرية، بمجموع 1486 ناخبًا، بحسب قاعدة بيانات الناخبين الأتراك في مصر.

وشهدت القنصلية التركية بالقاهرة، إقبالاً من المواطنين الأتراك الذين انتظروا في طابور طويل للإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت خارج تركيا حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وينتظر أن يشارك فيها أكثر من 3 ملايين ناخب، عبر 123 مركزا انتخابيًا، في 60 دولة.

وتُجرى الانتخابات داخل تركيا، في 24 يونيو/ حزيران الجاري، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية